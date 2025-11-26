Dove vedere in tv USA-Italia, amichevoli calcio femminile: gli orari del doppio impegno negli States

L’avventura sta per cominciare. Si chiuderà con la tournée negli Stati Uniti il 2025 della Nazionale italiana di calcio femminile. La squadra di Andrea Soncin volerà in Florida per disputare due amichevoli con la compagine di casa, in programma rispettivamente il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (per entrambe calcio d’inizio all’1.00 italiana e diretta su Rai 2 HD).

Il percorso di avvicinamento alle qualificazioni mondiali, al via nel marzo 2026, proseguirà dunque con un doppio appuntamento dal grande fascino, che segnerà il ritorno delle azzurre negli States dopo 15 anni. Un’occasione per mettersi alla prova e sondare il proprio livello al cospetto di una squadra così qualificata e forte nelle proprie giocatrici.

L’invito da parte della United States Soccer Federation nel quarantesimo anniversario della sua fondazione – la prima partita a livello internazionale delle Stars and Stripes fu proprio contro l’Italia, il 18 agosto 1985 a Jesolo – premia da un certo punto di vista l’ottimo lavoro svolto dalla selezione tricolore in quest’ultimo biennio. Non è un caso che alcune calciatrici nostrane stiano giocando nella National Women’s Soccer League, come Sofia Cantore e Lisa Boattin, le prime italiane a sbarcare nel massimo campionato statunitense.

Le due amichevoli contro la selezione più titolata al mondo (vincitrice di quattro edizioni del Mondiale e di cinque ori olimpici), seconda nel Ranking FIFA alle spalle della Spagna, andranno in scena il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale e godranno della copertura televisiva offerta da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

AMICHEVOLI ITALIA-USA CALCIO FEMMINILE

Sabato 29 novembre (orari italiani)

01.00 USA vs Italia a Orlando – Diretta tv su Rai 2 HD.

Martedì 2 dicembre (orari italiani)

01.00 USA vs Italia a Fort Lauderdale – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA AMICHEVOLI ITALIA-USA CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport