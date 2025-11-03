Dove vedere in tv Olympique Marsiglia-Atalanta, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Torna in scena la Champions League 2025-2026. La massima competizione continentale per club si prepara per la quarta settimana di partite della fase iniziale, con i punti che iniziano a farsi pesanti ed ogni successo potrebbe valere doppio. Saranno otto in totale i match di questa prima parte, per cui siamo esattamente a metà del percorso.

Tra i match più interessanti di questa settimana sarà, senza ombra di dubbio, quello che metterà di fronte Olympique Marsiglia e Atalanta. La sfida si giocherà mercoledì 5 novembre alle ore 21.00 allo Stadio Vélodrome e metterà in palio 3 punti di importanza capitale per il prosieguo della stagione europea di entrambe le compagini.

Come arrivano le due squadre all’evento? Dopo le prime tre giornate della Champions League 2025-2026 l’Atalanta di mister Juric si attesta in 17a posizione con 4 punti frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta con 2 gol segnati e 5 subiti. La formazione francese di mister De Zerbi, invece, è un gradino sotto in 18a con 3 punti, dopo un successo e 2 sconfitte con 6 reti all’attivo e 4 al passivo.

Come seguire il match in tv? La sfida tra Olympique Marsiglia e Atalanta si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO. OA Sport, invece, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Mercoledì 5 novembre

Ore 21.00 Olympique Marsiglia-Atalanta

