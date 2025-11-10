Dove vedere in tv Moldavia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming

La finestra di novembre riservata alle nazionali entrerà nel vivo nei prossimi giorni con l’Italia che si appresta ad affrontare le ultime due partite del girone di qualificazione per i Mondiali 2026 di calcio maschile. Prima di sfidare domenica la Norvegia nello scontro diretto conclusivo a Milano, gli Azzurri faranno visita alla Moldavia in quel di Chisinau giovedì 13 novembre (ore 20.45).

La squadra guidata dal CT Gennaro Gattuso occupa attualmente il secondo posto in classifica nel gruppo I ed è sicura come minimo di accedere ai playoff, ma resta ancora una remota speranza di superare la Norvegia capolista e volare direttamente alla fase finale della Coppa del Mondo. I Campioni d’Europa del 2021 devono fare 6 punti e sperare in un passo falso dei norvegesi in casa contro l’Estonia, mentre sarà quasi impossibile ribaltare la situazione nella differenza reti generale (+10 rispetto al +26 degli scandinavi) nel caso in cui Haaland e compagni dovessero ottenere i 3 punti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Moldavia-Italia, penultimo impegno degli Azzurri nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026 di calcio. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MOLDAVIA-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Giovedì 13 novembre

Ore 20.45 Moldavia vs Italia – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA MOLDAVIA-ITALIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.