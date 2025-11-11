Dove vedere in tv Milano-Firenze, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Dopo il successo esterno sul campo di Cuneo, la Numia Vero Volley Milano torna davanti al pubblico dell’Allianz Cloud (martedì, ore 20) per affrontare Il Bisonte Firenze nel match che chiude la nona giornata di Serie A1. Una sfida che mette di fronte due squadre in salute e reduci da risultati importanti: le lombarde vogliono consolidare il terzo posto in classifica (19 punti), mentre le toscane cercano continuità dopo il 3-1 rifilato a San Giovanni in Marignano che le ha riportate nella parte sinistra della graduatoria, a quota 13.

Il sestetto di Marco Gaspari ha mostrato segnali di crescita nel 3-1 di Cuneo, confermando la solidità del suo muro e la ritrovata efficienza offensiva. La diagonale Bosio-Egonu ha fatto la differenza nei momenti chiave, con l’opposta azzurra autrice di 16 punti, ben supportata da Piva, in netta crescita, e Lanier (14 e 15 punti) e da una Danesi in grande condizione, capace di mettere a terra 14 palloni con percentuali altissime e 8 muri di squadra. Milano continua a ruotare le proprie alternative, con Pietrini ancora a riposo precauzionale, ma con un roster profondo e competitivo che punta deciso a centrare la settima vittoria stagionale.

Dall’altra parte della rete il Bisonte Firenze di Coach Chiavegatti arriva a Milano forte della vittoria nella sfida contro l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, ribaltando lo svantaggio iniziale con una prova di carattere. La coppia d’attacco Bukilić-Knollema (20 e 19 punti) è in un momento di forma brillante, mentre la regia di Morello e il contributo di Villani e Acciarri stanno dando equilibrio ad una squadra capace di far male anche alle grandi. I numeri lo confermano: 15 muri vincenti nell’ultima gara e una tenuta difensiva che ha saputo respingere il tentativo di rimonta delle romagnole.

Il fischio d’inizio è in programma all’Allianz Cloud di Milano mercoledì 12 novembre con inizio alle 20.00. Non ci sarà diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e su Dazn. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley e Il Bisonte FirenzeMilano.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE 2025-2026 OGGI

Allianz Cloud di Milano

Mercoledì 12 novembre

Ore 20.00. Numia Vero Volley Milano vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e Dazn

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026 OGGI : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista la diretta Tv

Diretta streaming: Volleyballworld.com e Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport.