Dove vedere in tv Macerata-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Sarà una serata di grande volley quella che attende il pubblico del Banca Macerata Forum, dove sabato alle 20 andrà in scena la sfida tra la CBF Balducci HR Macerata e la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, capolista imbattuta e dominatrice del campionato. Due squadre agli antipodi per obiettivi e tradizione, ma entrambe reduci da prove significative nell’ultimo turno: le marchigiane da una sconfitta onorevole sul campo di Chieri, le venete da un nuovo successo casalingo su Vallefoglia.

La squadra di Daniele Lionetti arriva all’appuntamento con 11 punti in classifica e l’ambizione di tornare a muovere la graduatoria dopo due stop consecutivi. Nella trasferta piemontese, Macerata ha confermato una buona organizzazione di gioco e la capacità di lottare su ogni pallone, cedendo solo ai vantaggi nel terzo set (26-24). Tra le note positive ancora una volta Giulia Decortes, top scorer con 17 punti e riferimento offensivo costante, ben supportata da Kokkonen (11) e dalle centrali Crawford e Clothier, entrambe a quota 7. In crescita anche la distribuzione di Bonelli, chiamata a gestire i ritmi contro un muro di altissimo livello come quello gialloblù.

Sul fronte opposto, la Imoco Conegliano prosegue la propria marcia in vetta a punteggio pieno (26 punti in 9 partite). Il 3-1 imposto a Vallefoglia ha confermato la profondità e la forza del roster di Daniele Santarelli, capace di reagire dopo un primo set complicato e di ribaltare un terzo set che sembrava già compromesso. In evidenza la giovane sostituta di Haak, Merit Adigwe, miglior realizzatrice con 14 punti, e la “solita2 Sillah, autrice di 20 palloni vincenti. Solido anche il contributo di Haak e Fahr, mentre Wolosz ha gestito con la consueta lucidità una manovra che continua a viaggiare con percentuali altissime (50% in attacco e 8 muri vincenti nell’ultima gara).

Per Macerata servirà la partita perfetta: aggressività al servizio per mettere in difficoltà la ricezione veneta, grande attenzione a muro e il sostegno del pubblico di casa per provare a strappare punti a una squadra che finora ha concesso pochissimo. Conegliano, dal canto suo, vuole proseguire la propria corsa immacolata e confermare il primato in vista dei prossimi impegni europei.

Il fischio d'inizio è in programma Fontescodella di Macerata mercoledì 12 novembre con inizio alle 20.30. Non ci sarà diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com.

Ore 20.30. CBF Balducci HR Macerata vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com

