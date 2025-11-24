Dove vedere in tv Lituania-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming

Dopo le fatiche del fine settimana di Campionato, è tempo ora di iniziare il percorso nelle Qualificazioni per i Mondiali del 2027. L’Italia sarà protagonista, in questa settimana, dei primi due match del girone, da affrontare nel migliore dei modi per non complicarsi la rincorsa verso la rassegna iridata. Sul cammino dell’Italbasket ci sarà prima l’Islanda e, tre giorni dopo, la Lituania.

Rivedremo perciò in campo una nazionale diversa, guidata dal nuovo coach Luca Banchi. Per l’inizio di questa avventura il CT ha selezionato nomi esperti come Amedeo Della Valle e Stefano Tonut ma anche giovani interessanti e di prospettiva come Francesco Ferrari e Luigi Suigo. Dopo il primo match, in programma giovedì 27 novembre a Tortona, contro l’Islanda, l’Italia scenderà di nuovo in campo contro la Lituania.

Si tratta di un banco di prova importante, con una squadra che quest’anno ha raggiunto i quarti di finale degli Europei. Il match tra Lituania ed Italia andrà in scena domenica 30 novembre alle ore 17.30. L’Italbasket è perciò attesa dalla prima dura trasferta nelle Qualificazioni Mondiali, in quanto la sfida si terrà a Klaipeda. Il match sarà visibile sui canali di Sky Sport. Per lo streaming le piattaforme di riferimento sono Sky Go e NOW Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2027

Domenica 20 novembre

Ore 17.30 Lituania-Italia (Klaipeda)

DOVE VEDERE LITUANIA-ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: per gli abbonati sui canali Sky Sport

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport