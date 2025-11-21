Dove vedere in tv l’Italia agli Europei di curling 2025: orari giornalieri, programma, streaming

Gli Europei 2025 di curling si disputeranno a Lohja (Finlandia) dal 22 al 29 novembre. Sarà il ghiaccio della località nordica a ospitare la rassegna continentale di questa disciplina, pronta a vivere il suo primo grande evento stagionale e antipasto dell’appuntamento più importante di questa annata agonistica, ovvero le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni e punterà a lottare per le medaglie con entrambe le squadre. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia agli Europei 2025 di curling. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel, tutti gli incontri dell’Italia potranno essere seguiti in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti).

CALENDARIO ITALIA EUROPEI CURLING 2025

MASCHILE

Sabato 22 novembre

Ore 13.30 Prima giornata: Italia-Norvegia

Domenica 23 novembre

Ore 08.00 Seconda giornata: Italia-Australia

Ore 18.00 Terza giornata: Italia-Cechia

Lunedì 24 novembre

Ore 11.00 Quarta giornata: Italia-Germania

Ore 19.00 Quinta giornata: Italia-Polonia

Martedì 25 novembre

Ore 13.00 Sesta giornata: Italia-Danimarca

Mercoledì 26 novembre

Ore 08.00 Settima giornata: Italia-Svezia

Ore 18.00 Ottava giornata: Italia-Svizzera

Giovedì 27 novembre

Ore 13.00 Nona giornata: Italia-Scozia

Venerdì 28 novembre

Ore 08.00 Eventuale semifinale

Ore 18.00 Eventuale finale per il bronzo

Sabato 29 novembre

Ore 14.00 Eventuale finale per l’oro

FEMMINILE

Sabato 22 novembre

Ore 08.00 Prima giornata: Italia-Lituania

Ore 18.30 Seconda giornata: Italia-Svizzera

Domenica 23 novembre

Ore 13.00 Terza giornata: Italia-Norvegia

Lunedì 24 novembre

Ore 07.00 Quarta giornata: Italia-Scozia

Ore 15.00 Quinta giornata: Italia-Svezia

Martedì 25 novembre

Ore 08.00 Sesta giornata: Italia-Turchia

Ore 18.00 Settima giornata: Italia-Germania

Mercoledì 26 novembre

Ore 13.00 Ottava giornata: Italia-Danimarca

Giovedì 27 novembre

Ore 08.00 Nona giornata: Italia-Cechia

Ore 18.00 Eventuale semifinale

Venerdì 28 novembre

Ore 13.00 Eventuale finale per il bronzo

Sabato 29 novembre

Ore 09.00 Eventuale finale per l’oro

PROGRAMMA EUROPEI CURLING 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: palinsesto da comunicare.

Diretta streaming: tutte le partite su The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport per tutte le partite dell’Italia.