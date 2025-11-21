Curling
Dove vedere in tv l’Italia agli Europei di curling 2025: orari giornalieri, programma, streaming
Gli Europei 2025 di curling si disputeranno a Lohja (Finlandia) dal 22 al 29 novembre. Sarà il ghiaccio della località nordica a ospitare la rassegna continentale di questa disciplina, pronta a vivere il suo primo grande evento stagionale e antipasto dell’appuntamento più importante di questa annata agonistica, ovvero le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
L’Italia si presenterà con grandi ambizioni e punterà a lottare per le medaglie con entrambe le squadre. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia agli Europei 2025 di curling. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel, tutti gli incontri dell’Italia potranno essere seguiti in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti).
CALENDARIO ITALIA EUROPEI CURLING 2025
MASCHILE
Sabato 22 novembre
Ore 13.30 Prima giornata: Italia-Norvegia
Domenica 23 novembre
Ore 08.00 Seconda giornata: Italia-Australia
Ore 18.00 Terza giornata: Italia-Cechia
Lunedì 24 novembre
Ore 11.00 Quarta giornata: Italia-Germania
Ore 19.00 Quinta giornata: Italia-Polonia
Martedì 25 novembre
Ore 13.00 Sesta giornata: Italia-Danimarca
Mercoledì 26 novembre
Ore 08.00 Settima giornata: Italia-Svezia
Ore 18.00 Ottava giornata: Italia-Svizzera
Giovedì 27 novembre
Ore 13.00 Nona giornata: Italia-Scozia
Venerdì 28 novembre
Ore 08.00 Eventuale semifinale
Ore 18.00 Eventuale finale per il bronzo
Sabato 29 novembre
Ore 14.00 Eventuale finale per l’oro
FEMMINILE
Sabato 22 novembre
Ore 08.00 Prima giornata: Italia-Lituania
Ore 18.30 Seconda giornata: Italia-Svizzera
Domenica 23 novembre
Ore 13.00 Terza giornata: Italia-Norvegia
Lunedì 24 novembre
Ore 07.00 Quarta giornata: Italia-Scozia
Ore 15.00 Quinta giornata: Italia-Svezia
Martedì 25 novembre
Ore 08.00 Sesta giornata: Italia-Turchia
Ore 18.00 Settima giornata: Italia-Germania
Mercoledì 26 novembre
Ore 13.00 Ottava giornata: Italia-Danimarca
Giovedì 27 novembre
Ore 08.00 Nona giornata: Italia-Cechia
Ore 18.00 Eventuale semifinale
Venerdì 28 novembre
Ore 13.00 Eventuale finale per il bronzo
Sabato 29 novembre
Ore 09.00 Eventuale finale per l’oro
PROGRAMMA EUROPEI CURLING 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: palinsesto da comunicare.
Diretta streaming: tutte le partite su The Curling Channel.
Diretta Live testuale: OA Sport per tutte le partite dell’Italia.