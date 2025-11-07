Dove vedere in tv la World Cup di equitazione a Verona: orari, programma, streaming

Dal 7 al 9 novembre a Verona, all’interno della manifestazione Fieracavalli, verrà ospitata la tappa della World Cup 2025-2026 di equitazione: saranno 7 le competizioni in programma, spalmate su tre giorni, con la gara valida per la Coppa del Mondo prevista domenica dalle ore 15.00.

Venerdì 7 si apriranno le danze alle 13.10 con la Competizione N°1 SITIP (145 cm), seguita alle 15.30 dalla Competizione N°2 BANCA PASSADORE (150 cm) ed alle 18.10 dalla Competizione N°3 SELLERIA EQUIPE (155 cm).

Sabato 8 si terranno alle 15.00 la Competizione N°4 EGO 7 (150 cm) ed alle 17.30 la Competizione N°5 CRIVELLI (155 cm), infine domenica 9, prima della gara di Coppa del Mondo, andrà in scena alle 11.45 la Competizione N°6 SERGIO GRASSO (145 cm).

La diretta tv sarà fruibile su Rai Sport HD per la Competizione N°3 e la Competizione N°7, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play per la Competizione N°3 e la Competizione N°7, e su Rai Play Sport 2 per la Competizione N°5.

CALENDARIO WORLD CUP EQUITAZIONE VERONA 2025

Venerdì 7 novembre

13.10 Competizione N°1 SITIP (145 cm)

15.30 Competizione N°2 BANCA PASSADORE (150 cm)

18.10 Competizione N°3 SELLERIA EQUIPE (155 cm) – Diretta su Rai Sport HD, Rai Play

Sabato 8 novembre

15.00 Competizione N°4 EGO 7 (150 cm)

17.30 Competizione N°5 CRIVELLI (155 cm) – Diretta su Rai Play Sport 2

Domenica 10 novembre

11.45 Competizione N°6 SERGIO GRASSO (145 cm)

15.00 Competizione N°7 LONGINES FEI Jumping World Cup™ Verona (160 cm) – Diretta su Rai Sport HD, Rai Play

