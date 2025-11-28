Ciclismo
Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross Flamanville 2025: orari, programma, streaming
Dopo l’esordio a Tabor, in Repubblica Ceca, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 è pronta a vivere la seconda tappa della sua stagione. Il palcoscenico sarà quello di Flamanville, in Francia, dove domenica 30 novembre si disputeranno le gare nelle categorie juniores, Under 23 ed Elite. L’Italia spera di essere protagonista anche in quest’occasione, dopo il buon esordio di sette giorni fa.
Il Bel Paese non avrà a sua disposizione Sara Casasola, seconda a Tabor nella prova Elite femminile, ma potrà contare sull’apporto di Mattia Agostinacchio nella gara Under 23. Con lui anche Stefano Viezzi, terzo sette giorni fa. Tra gli junior confermati Filippo Grigolini e Patrik Pezzo Rosola tra gli uomini e Giorgia Pellizotti e Elisa Bianchi tra le donne, autori tutti e quattro di ottime prove in Repubblica Ceca.
Come vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross a Flamanville? Non ci sarà una diretta tv ma sarà possibile seguire le gare Elite su RaiPlay Sport 2, Eurosport 2, Discovery Plus e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle prove Elite e di quella Under 23 maschile.
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS FLAMANVILLE 2025
Domenica 30 novembre
Ore 9.30 – Junior Uomini
Ore 10.35 – Junior Donne
Ore 12.00 – Under 23 Uomini
Ore 13.40 – Elite Donne
Ore 15.10 – Elite Uomini
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS FLAMANVILLE 2025
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: RaiPlay Sport 2, Discovery Plus, Eurosport 2 e DAZN (gare elite)
Diretta Live testuale: OA Sport