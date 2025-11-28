Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross Flamanville 2025: orari, programma, streaming

Dopo l’esordio a Tabor, in Repubblica Ceca, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 è pronta a vivere la seconda tappa della sua stagione. Il palcoscenico sarà quello di Flamanville, in Francia, dove domenica 30 novembre si disputeranno le gare nelle categorie juniores, Under 23 ed Elite. L’Italia spera di essere protagonista anche in quest’occasione, dopo il buon esordio di sette giorni fa.

Il Bel Paese non avrà a sua disposizione Sara Casasola, seconda a Tabor nella prova Elite femminile, ma potrà contare sull’apporto di Mattia Agostinacchio nella gara Under 23. Con lui anche Stefano Viezzi, terzo sette giorni fa. Tra gli junior confermati Filippo Grigolini e Patrik Pezzo Rosola tra gli uomini e Giorgia Pellizotti e Elisa Bianchi tra le donne, autori tutti e quattro di ottime prove in Repubblica Ceca.

Come vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross a Flamanville? Non ci sarà una diretta tv ma sarà possibile seguire le gare Elite su RaiPlay Sport 2, Eurosport 2, Discovery Plus e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle prove Elite e di quella Under 23 maschile.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS FLAMANVILLE 2025

Domenica 30 novembre

Ore 9.30 – Junior Uomini

Ore 10.35 – Junior Donne

Ore 12.00 – Under 23 Uomini

Ore 13.40 – Elite Donne

Ore 15.10 – Elite Uomini

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS FLAMANVILLE 2025

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2, Discovery Plus, Eurosport 2 e DAZN (gare elite)

Diretta Live testuale: OA Sport