Dove vedere in tv la Cinque Mulini 2025 di atletica: orario, programma, streaming

Domenica 23 novembre si terrà la 93ma edizione della Cinque Mulini, in programma per la seconda volta in autunno a San Vittore Olona (Milano). La grande classica lombarda è una tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour e rappresenta per tanti atleti anche un banco di prova importante nel percorso di avvicinamento verso gli Europei di cross in Portogallo (a Lagoa il 14 dicembre).

Confermata nei giorni scorsi la presenza di Iliass Aouani, bronzo mondiale e campione europeo di maratona, che tornerà alla Cinque Mulini dieci anni dopo la prima (e sin qui unica) volta. Attesi anche altri big azzurri sulla distanza degli 8,2 chilometri come Pietro Arese (oro in staffetta agli Europei di corsa campestre), Nekagenet Crippa, Osama Zoghlami, il campione nazionale di cross Luca Alfieri e Yassin Bouih. In campo femminile spicca la presenza nel cast italiano di Valentina Gemetto, Micol Majori, Gaia Colli e Nicole Reina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della Cinque Mulini 2025. Le due gare principali della kermesse verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport (dalle 11.45 alle 13.15); in diretta streaming su Rai Play (dalle 11.45 alle 13.15); in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CINQUE MULINI 2025

Domenica 23 novembre

Ore 11.50 Gara femminile (6.200 metri)

Ore 12.30 Gara maschile (8.200 metri)

PROGRAMMA CINQUE MULINI 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.