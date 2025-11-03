Calcio
Dove vedere in tv la Champions League di calcio: orari 4-5 novembre, streaming, partite su Sky, TV8 e Prime
La Champions League 2025-2026 sta per tornare in scena con il quarto turno della “Fase Campionato”, che mette in palio punti pesantissimi in vista della definizione di una classifica che vede le squadre arrivare a metà del proprio percorso.
Gare in programma fra martedì 4 e mercoledì 5 ottobre, con anche le squadre italiane impegnate: impegni interni per Napoli, Juventus e Inter, rispettivamente contro Eintracht Francoforte, Sporting e Kairat Almay, trasferta invece per l’Atalanta, attesa sul campo del Marsiglia
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle diciotto partite valevoli per la quarta giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming.
CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 4-5 NOVEMBRE
Martedì 4 novembre
18.45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go
18.45 Napoli-Eintracht Francoforte – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go
18.45 Slavia Praga-Arsenal – Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Juventus-Sporting – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Liverpool-Real Madrid – Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 PSG-Bayern – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Tottenham-Copenhagen – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Atletico Madrid-Union SG – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Olympiacos-PSV – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Bodo/Glimt-Monaco – Sky Sport 258 e in streaming su NOW e Sky Go
Mercoledì 5 novembre
18.45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go
18.45 Qarabag-Chelsea – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go
18.45 Pafos-Villarreal – Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Inter-Kairat Almaty – Diretta streaming su Amazon Prime Video
21.00 Marsiglia-Atalanta – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Manchester City-Borussia Dortmund – Diretta tv in chiaro su TV8, Sky Sport 254 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go
21.00 Bruges-Barcellona – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Newcastle-Athletic – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Benfica-Bayer Leverkusen Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Ajax-Galatasaray – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go