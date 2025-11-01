Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari 1° novembre, programma, canali, streaming

L’anticipo della settima giornata di Serie A1 femminile propone una sfida dal fascino particolare: Volley Bergamo 1991 contro Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, in programma domani alle 20.30 al PalaFacchetti. Due squadre agli antipodi per ambizioni e percorso, ma accomunate dalla stessa voglia di dare un segnale forte: Bergamo cerca riscatto, Conegliano vuole continuare la sua corsa perfetta.

Le lombarde di Carlo Parisi attraversano un momento difficile. Dopo il buon inizio, sono arrivate troppe battute d’arresto, l’ultima delle quali a Pesaro contro Vallefoglia (3-1), dove non è bastata la prestazione da 20 punti di Ailama Cese Montalvo. La schiacciatrice cubana resta l’arma più affidabile in attacco, ben spalleggiata da Mlejnkova, ma per provare a impensierire la capolista servirà una svolta nella tenuta difensiva e nella gestione dei momenti chiave. Bergamo sa di partire sfavorita, ma potrà contare sul calore del proprio pubblico per tentare l’impresa e ritrovare fiducia dopo un periodo complicato.

Dall’altra parte della rete, la Imoco Conegliano continua a viaggiare a ritmi da schiacciasassi. Sei vittorie in altrettante partite, diciotto set vinti e un’identità di gioco ormai marchio di fabbrica. Anche senza Zhu Ting, Gabi e Chirichella, la squadra di Daniele Santarelli non ha perso brillantezza né intensità. Nell’ultimo turno contro Chieri (3-1), è stata ancora una volta Isabelle Haak a dominare la scena con 26 punti e una presenza costante in attacco, ben supportata da Daalderop e Sillah, efficaci nei momenti cruciali. Conegliano arriva a Bergamo con l’obiettivo di prolungare la sua striscia vincente e di difendere la vetta solitaria della classifica, ma sa di dover affrontare un’avversaria che gioca senza nulla da perdere. Per Bergamo, sarà una partita di cuore e coraggio; per Conegliano, l’ennesimo test di solidità e mentalità vincente. Al PalaFacchetti, la differenza di valori è evidente, ma lo sport insegna che anche le sfide più sbilanciate possono nascondere sorprese.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaFacchetti di Bergamo sabato 1 novembre con inizio alle 20.30. La diretta tv sarà su Raisport e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com, sulla piattaforma e gratis su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Volley Bergamo 1991 e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE 2025-2026 OGGI

PalaFacchetti Bergamo

Sabato 1 novembre

Ore 20.30 Bergamo vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su Raisport e diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e gratis su Rai Play

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026 OGGI : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport

Diretta streaming: Rai Play, Volleyballworld.com

Diretta Live testuale: OA Sport.