Dove vedere in tv la 8h Bahrain 2025: orario, programma, streaming

Appuntamento da non perdere quest’oggi, sabato 8 novembre 2025, con la finale in Bahrain del FIA World Endurance Championship. Ferrari si contende il titolo piloti e costruttori in Hypercar oltre al successo in LMGT3, in entrambi i casi la lotta sarà contro Porsche e General Motors (Cadillac e Corvette).

Alessandro Pier Guidi, Antonio Fuoco e James Calado sono virtualmente in cima alla classifica piloti con la 499P n. 51. Il tridente precede la Ferrari n. 83 AF Corse che ha vinto l’ultima 24h Le Mans con Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson.

Due italiani sono in lotta anche in LMGT3: Riccardo Pera ed Alessio Rovera. Il primo detta il passo con la Porsche n. 92 Manthey insieme a Ryan Hardwick e Richard Lietz, mentre il secondo insegue con la Ferrari n. 21 VISTA AF Corse in compagnia di François Heriau e Simon Mann.

La diretta della 8h Bahrain 2025 verrà offerta da Discovery + ed in contemporanea anche da Sky Sport sul canale 204 (Sky Sport Arena). Parallelamente è possibile seguire la competizione anche sul sito del FIA WEC con la sottoscirzione dell’apposito abbonamento a FIAWEC.TV.

PROGRAMMA 8H BAHRAIN 2025

Sabato 8 novembre

Ore 12.00 – 8h Bahrain 2025

PROGRAMMA 8H BAHRAIN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale 204 – Sky Sports Arena) , Discovery+

Diretta streaming: SKY GO & NOW, Discovery+ con TIM Vision/Amazon Prime Video, Eurosport 2 con DAZN nelle fasce 11;30-14;50 e 16;10-20;30, sito FIA World Endurance Championship (sottoscrizione abbonamento)