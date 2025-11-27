Dove vedere in tv Italia-Svizzera, Europei curling 2025: orario semifinale, programma, streaming

L’Italia affronterà la Svizzera nella semifinale degli Europei 2025 di curling maschile, che si stanno disputando sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha concluso il round robin al terzo posto in classifica generale, con sei vittorie all’attivo su nove incontri disputati, e se la dovrà così vedere con i rossocrociati, che hanno invece chiuso la fase a gironi in seconda piazza con sette successi.

L’appuntamento è per venerdì 28 novembre (ore 08.00) per una sfida da dentro o fuori: chi riuscirà ad avere la meglio si meriterà il diritto di affrontare la vincente di Scozia-Svezia nel match che metterà in palio la medaglia d’oro, mentre chi perderà dovrà accontentarsi di battagliare per il gradino più basso del podio.

Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante ed equilibrato, replica di quanto successo mercoledì sera nel round robin (successo elvetico per 9-8). L’Italia si affiderà allo skip Joel Retornaz, al third Amord Amosaner, al second Sebastiano Arman e al vice Mattia Giovanella. La Svizzera sarà guidata dallo skip Yannick Schwaller e dal vice Benoit Schwarz-Van Berkel, il quartetto sarà completato da Sven Michel e Pablo Lachat-Couchepin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, semifinale degli Europei 2025 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, The Curling Channel, per gli abbonati. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SVIZZERA, SEMIFINALE EUROPEI CURLING

Venerdì 28 novembre

Ore 08.00 Italia vs Svizzera – Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery+, DAZN, The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.