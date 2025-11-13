Dove vedere in tv Italia-Sudafrica di rugby, Quilter Nations Series 2025: orario, programma, streaming

Le Nations Series 2025 di rugby proseguiranno per l’Italia sabato 15 novembre con il secondo dei tre Test Match casalinghi previsti: gli azzurri, dopo la vittoria ottenuta con l’Australia, si cimenteranno contro il Sudafrica alle ore 13.40 all’Allianz Stadium di Torino.

Si tratta di un incontro molto importante anche per il ranking mondiale, dato che l’Italia, nonostante il fattore campo dalla propria parte, non avrà nulla da perdere in quanto non cederebbe punti in classifica. Gli azzurri hanno solo da guadagnare: 1 punto in caso di pareggio, 2 per vittoria con meno di 16 punti di scarto, 3 con scarto maggiore.

Per il secondo dei tre Test Match delle Nations Series 2025 di rugby l’incontro tra Italia e Sudafrica sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO NATIONS SERIES RUGBY 2025

Sabato 15 novembre – Allianz Stadium di Torino

13.40 Italia-Sudafrica – Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Uno

PROGRAMMA TEST MATCH RUGBY 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.