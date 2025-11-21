Calcio a 5
Dove vedere in tv Italia-Panama, Mondiali calcio a 5 femminile: orario, programma, streaming
Ancora pochi giorni di attesa in vista della sfida tra Italia e Panama ai Mondiali di calcio a 5 femminile 2025. Il debutto delle azzurre nella prima storica edizione della Coppa del Mondo di futsal riservata alle donne è previsto domenica 23 novembre alle ore 10.00 italiane (le 17.00 locali) sul parquet della Philsports Arena di Manila (Filippine).
Si preannuncia un incontro fondamentale per la nostra Nazionale, inserita in un gruppo A che comprende anche Iran e soprattutto Brasile. Il regolamento prevede l’avanzamento ai quarti di finale delle prime due classificate di ogni girone, quindi l’Italia dovrà fare con ogni probabilità la corsa sulle asiatiche e su Panama per ottenere il secondo posto alle spalle delle verdeoro.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Panama, primo impegno delle azzurre nella fase a gironi dei Mondiali di calcio a 5. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play e FIFA+; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO ITALIA-PANAMA MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE
Domenica 23 novembre
Ore 10.00 Italia-Panama – Diretta tv su Rai Sport
PROGRAMMA ITALIA-PANAMA MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport.
Diretta streaming: Rai Play, FIFA+.
Diretta testuale: OA Sport.