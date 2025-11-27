Dove vedere in tv Italia-Iran, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, programma, streaming

Sabato 29 novembre andrà in scena il terzo e ultimo impegno della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nella fase a gironi dei Mondiali 2025 nelle Filippine. Le azzurre, inserite nel Gruppo D, affronteranno nella sfida decisiva per la qualificazione l’Iran in un confronto che si preannuncia particolarmente tirato.

La formazione allenata da Francesca Salvatore ha iniziato il cammino nelle Filippine con un netto 17-0 contro Panama, per poi cedere il passo al fortissimo Brasile. Un 6-1 quello inflitto dalle verdeoro alle nostre portacolori, non in grado di tenere il campo a dovere nella ripresa e commettendo troppi errori. Sarà necessario invertire la rotta contro le iraniane, avendo comunque la possibilità di giocare con un vantaggio in termini di differenza reti.

In altre parole la squadra italiana può giocare su due risultati (pari e vittoria). “Non ne faccio un discorso di passaggio del turno: siamo venuti al Mondiale per giocare le partite, per dare forma al nostro lavoro, guardando noi stessi e rispettando ogni avversaria. Sapevamo che il Brasile, se non è la squadra più forte del mondo, poco ci manca: dovevamo fare la partita perfetta e invece abbiamo fatto tanti errori“, ha raccontato Salvatore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Irana, terzo e ultimo impegno delle azzurre nella Gruppo D dei Mondiali Femminili di calcio a 5. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play e FIFA+; in diretta live testuale su OA Sport.

ITALIA-IRAN MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE

Sabato 29 novembre (orari italiani)

Ore 10.00 Italia vs Iran – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-IRAN MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play, FIFA+.

Diretta testuale: OA Sport.