Dove vedere in tv Italia-Francia basket femminile, Torneo La Linea 2025: orario, programma, streaming

L’Italbasket femminile torna in campo a qualche mese di distanza dall’Europeo 2025 culminato con la conquista del bronzo per sostenere un torneo amichevole a La Linea (Spagna). Le azzurre, dopo aver affrontato le iberiche nella giornata di venerdì 14 novembre, sfideranno sabato 15 novembre alle ore 19:30 la Francia per un secondo test.

Le ragazze agli ordini del CT Andrea Capobianco si sono ritrovate in questi giorni all’Acquacetosa di Roma per un ritiro che anticipava la partenza verso la cittadina a pochi chilometri dal confine con Gibilterra, viatico verso il pre-Mondiale in programma a marzo 2026 – Cecilia Zandalasini e compagne inserite nel girone di San Juan (Porto Rico) – per provare a staccare uno storico pass per il torneo iridato.

La Francia ritrova le ragazze tricolore dopo la finale per il bronzo ad EuroBasket Women 2025, dove le transalpine vice-campionesse olimpiche uscenti hanno ceduto ai colpi delle nostre portacolori. Nonostante sia un torneo amichevole anche le francesi lo sfrutteranno in preparazione del pre-mondiale che le vedrà ospitare un girone a Villeurbanne e conquistare un posto per la rassegna che si disputerà a Berlino (Germania) ad inizio settembre 2026.

Palla a due che verrà alzata al Polideportivo Municipal de La Linea de la Concepcion sabato 14 novembre alle ore 19:30. Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (Canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, aggiornandovi minuto per minuto su questo impegno dell’Italbasket femminile.

CALENDARIO TORNEO LA LINEA 2025 BASKET FEMMINILE

Sabato 15 novembre

Ore 19:30 Italia-Francia – Diretta TV su Sky Sport Basket (Canale 205)

