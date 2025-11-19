Dove vedere in tv Italia-Cile, Quilter Nations Series 2025: orario, programma, streaming

Terzo e ultimo appuntamento con le Quilter Nations Series per l’Italia del rugby che sabato 22 novembre, con fischio d’inizio alle 21.10, ospita il Cile, una sfida che arriva dopo le due belle prove contro Australia e Sudafrica e che è un tassello importante sulla strada verso il Sei Nazioni.

Dopo due sfide contro due delle migliori squadre al mondo, infatti, gli azzurri affronteranno una realtà emergente, che a sorpresa ha conquistato un posto ai prossimi Mondiali battendo le Samoa, ma che non può essere un ostacolo per un’Italia che vuole, e deve, dimostrarsi anche lei un top team. E per farlo riavrà, almeno tra i convocati, Michele Lamaro, tornato disponibile dopo l’infortunio.

Calcio d’inizio che avverrà allo stadio Ferraris di Genova sabato 22 novembre, alle ore 21:10. Diretta TV garantita da RaiSport, mentre a pagamento si potrà vedere su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su Raiplay, SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla della sfida dell’Italrugby.

