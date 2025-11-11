Dove vedere in tv Italia-Cechia, Mondiali calcio U17 2025: orario, programma, streaming

Conclusa la prima fase a gironi, sono stati definiti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio: nella manifestazione in corso in Qatar, nel primo match della seconda fase ad eliminazione diretta, l’Italia, prima nel Girone A, affronterà la Cechia, una delle 8 migliori terze ad aver passato il turno.

L’incontro andrà in scena venerdì 14 o sabato 15 novembre, con orario da definire, all’Aspire Zone di Al Rayyan: nella rassegna iridata di categoria la vincente di questa sfida affronterà negli ottavi di finale la vincente di Croazia-Uzbekistan.

Il match tra l’Italia e la Cechia, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e FIFA+, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO MONDIALI U17 CALCIO 2025

Venerdì 14 o sabato 15 novembre – Sedicesimi di finale

Orario da definire: Italia-Cechia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI U17 CALCIO 2025: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, FIFA+.

Diretta live testuale: OA Sport.