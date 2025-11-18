Dove vedere in tv Italia-Burkina Faso, Mondiali calcio U17: orario quarti, programma, streaming

Continua il sogno della Nazionale italiana Under 17 di calcio, che si è guadagnata il pass per i quarti di finale nel Mondiale di categoria in Qatar grazie ad un filotto di cinque vittorie consecutive tra il girone e la fase a eliminazione diretta. Gli Azzurrini torneranno in campo all’Aspire Zone di Doha per sfidare da favoriti il Burkina Faso nella giornata di venerdì 21 novembre (orario ancora da definire).

L’Italia, guidata in panchina dal CT Massimiliano Favo, ha a disposizione una grande chance per eguagliare come minimo il miglior risultato di sempre in un Mondiale U17, che risale al 1987 (quarto posto). Questo gruppo ha avuto sin qui un ottimo percorso nella rassegna iridata di categoria, con 9 punti in tre partite nel girone e a seguire le vittorie su Cechia e Uzbekistan.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Burkina Faso, match valevole come quarto di finale dei Mondiali Under 17 di calcio maschile a Doha. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Rai Sport ed in diretta streaming su Rai Play e FIFA+.

CALENDARIO ITALIA-BURKINA FASO MONDIALI CALCIO U17

Venerdì 21 novembre

Orario da definire Italia-Burkina Faso (quarto di finale Mondiale U17) – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-BURKINA FASO MONDIALI CALCIO U17: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play, FIFA+.

Diretta testuale: OA Sport