Dove vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali calcio U17: orario finale 3°-4° posto, canale, streaming

Non è ancora finito l’ottimo percorso dell’Italia ai Mondiali Under 17 di calcio 2025, che si stanno disputano all’Aspire Zone di Doha (in Qatar). Dopo la sconfitta in semifinale con l’Austria, gli Azzurrini torneranno infatti in campo giovedì 27 novembre per affrontare il Brasile (battuto dal Portogallo ai rigori) nello spareggio con in palio il terzo posto sul podio della rassegna iridata giovanile.

“Dispiace per il risultato, perché i ragazzi hanno fatto un percorso straordinario, giocando un calcio propositivo e divertente. Come ho ricordato negli spogliatoi, questo Mondiale non è finito: tra tre giorni ci giochiamo una medaglia, la prima in questa competizione per la nostra Federazione, e abbiamo l’obbligo di fare tutto il possibile per portarla a casa“, aveva dichiarato il CT italiano Massimiliano Favo dopo la semifinale.

Sui prossimi avversari brasiliani aveva poi aggiunto: “Squadra fortissima, con strutture e tecnica di altissimo livello, capace di cambiare ritmo e mettere in difficoltà chiunque. Affrontarli significa misurarsi con un’eccellenza del calcio giovanile mondiale, una sfida che porta inevitabilmente con sé un certo fascino“.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, finale per il terzo posto ai Mondiali Under 17 di calcio. Ad oggi l’incontro sarà visibile in diretta streaming su FIFA+, in attesa di capire se la Rai sceglierà di trasmettere la partita in diretta tv su Rai Sport o solamente in streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ITALIA-BRASILE MONDIALI CALCIO U17

Giovedì 27 novembre

Ore 13.30 Italia-Brasile (finale 3°/4° posto Mondiali U17)

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE MONDIALI CALCIO U17: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIFA+.

Diretta testuale: OA Sport.