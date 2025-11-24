Dove vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, programma, streaming

Mercoledì 26 novembre andrà in scena il secondo impegno della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nei Mondiali 2025 nelle Filippine. Le azzurre, inserite nel Gruppo D, affronteranno il Brasile in una sfida molto difficile. Le ragazze allenate da Francesca Salvatore cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo, con la motivazione di dare il 101% in campo.

Le nostre portacolori hanno iniziato bene il loro cammino in questa rassegna iridata. Nella sfida abbordabile contro Panama, si è concretizzato un 17-0 pesantissimo e favorevole alla selezione del Bel Paese. Si vorrà replicare la prestazione anche contro la verdeoro, avendo come obiettivo essere concrete e rispondere colpo su colpo. Brasile vittorioso 4-1 contro l’Iran nel primo match.

“Mi rimane impresso il commento di una delle ragazze, che ha detto che l’unica paura che ha è perdere il focus, che è su noi stesse. Dobbiamo pensare a migliorare partita dopo partita perché il Mondiale è un ulteriore momento di crescita, per noi e per il movimento. Quindi occhi puntati sui nostri pregi e difetti per fare ancora meglio nella prossima partita”, ha dichiarato Salvatore in vista della prossima sfida contro le sudamericana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, secondo impegno delle azzurre nella Gruppo D dei Mondiali Femminili di calcio a 5. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play e FIFA+; in diretta live testuale su OA Sport.

ITALIA-BRASILE MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE

Mercoledì 26 novembre (orari italiani)

Ore 13.30 Italia-Brasile – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play, FIFA+.

Diretta testuale: OA Sport.