Dove vedere in tv Italia-Bolivia, Mondiali calcio U17: orario, programma, streaming

Dopo aver esordito con una vittoria di misura contro il Qatar, l’Italia si appresta a disputare la seconda partita ai Mondiali Under 17 di calcio. L’appuntamento è per giovedì 6 novembre (ore 13.30), quando la nostra Nazionale scenderà in campo ad Al Rayyan (Qatar) per fronteggiare la Bolivia, reduce dalla sconfitta subita per 2-0 contro il Sudafrica.

Gli azzurri, che sono riusciti a regolare i padroni di casa per 1-0 grazie alla rete di Samuele Inacio, andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva, in modo da ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale e avere la possibilità di essere protagonisti nella fase a eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bolivia, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali Under 17 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play. In Qatar sono due ore avanti rispetto a noi.

CALENDARIO ITALIA-BOLIVIA MONDIALI U17

Giovedì 6 novembre

Ore 13.30 Italia vs Bolivia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-BOLIVIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.