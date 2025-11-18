Dove vedere in tv il sorteggio dei playoff per i Mondiali 2026: orario e possibili avversarie dell’Italia

L’Italia dovrà passare dai playoff per provare a qualificarsi ai Mondiali 2026 di calcio, che si disputeranno la prossima estate tra USA, Canada e Messico. Dopo aver mancato la partecipazione alle ultime due edizioni della rassegna iridata, la nostra Nazionale proverà a tornare sul grande palcoscenico internazionale, ma la missione sarà decisamente complicata vista la non eccellente qualità del gioco offerto dal gruppo guidato dal CT Gennaro Gattuso.

Gli azzurri sono stati costretti a disputare i playoff in virtù del secondo posto conseguito nel gruppo I della zona europea: sei vittorie in otto partite contro le rivali più abbordabili del girone (Israele, Moldavia, Estonia) e due amarissime sconfitte contro la Norvegia (3-0 in trasferta e 4-1 a Milano), che ha dominato il raggruppamento meritandosi il pass diretto per la prestigiosa competizione. Quale sarà il destino dell’Italia? Quali saranno le avversarie da battere per qualificarsi ai Mondiali?

A decidere il cammino di Donnarumma e compagni sarà il sorteggio, in programma giovedì 20 novembre (ore 13.00) a Zurigo. Le 16 squadre ammesse ai playoff (le dodici seconde classificate dei gironi e quattro ripescata in base ai risultati della Nations League) sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking; le formazioni in prima fascia affronteranno quelle in quarta in una partita secca di fronte al proprio pubblico; quelle in seconda incroceranno quelle in terza.

Le compagini che avranno la meglio in queste semifinali si sfideranno tra loro nelle finali che metteranno in palio gli ultimi quattro tagliandi per i Mondiali. Attenzione: chi vincerà un match tra prima e quarta fascia affronterà la vincente di un confronto tra seconda e terza. Gli accoppiamenti per le finali verranno decisi già in questo sorteggio, che determinerà anche chi giocherà in casa le partite decisive: appuntamento al 26 marzo con le semifinali e al 31 marzo con le finali.

L’Italia si trova in prima fascia insieme all’Ucraina, alla Polonia e alla Turchia (un successo degli anatolici contro la Spagna con almeno sette gol di scarto è impensabile). In semifinale, dunque, gli azzurri affronteranno una delle seguenti squadre, con il teorico vantaggio di scendere in campo di fronte al proprio pubblico: Svezia, Irlanda del Nord, Romania e una tra Macedonia del Nord e Galles (impegnate nello scontro diretto di stasera: saranno i balcanici in caso di loro sconfitta, altrimenti ci saranno i Dragoni).

C’è l’incubo di affrontare Svezia e Macedonia del Nord, le squadre che ci eliminarono nei playoff verso i Mondiali 2018 e 2022. Da non sottovalutare l’Irlanda del Nord (che ci eliminò nella corsa verso l’edizione del 1958), mentre la Romania sarebbe sulla carta l’avversaria più gradita.

E in un’ipotetica finale? In seconda fascia ci saranno Cechia, Slovacchia, Albania e una tra Scozia e Danimarca (scontro diretto stasera: ai danesi basta un pareggio per andare direttamente ai Mondiali, gli scozzesi devono vincere per evitare i playoff). In terza fascia spicca l’Irlanda, poi ci saranno il Kosovo e una tra Macedonia del Nord e Galles. Per la quarta squadra in terza fascia lo scenario è più complicato: sarà la Bosnia Erzegovina in caso di pareggio o sconfitta contro l’Austria questa sera (gli austriaci volerebbero ai Mondiali), ma in caso di vittoria bosniaca allora tutto si rimescolerebbe e bisognerà attendere l’aggiornamento del ranking per vedere dove finirà l’Austria tra prima e seconda fascia, provocando un probabile scivolone dell’Albania in terza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, le fasce di estrazione del sorteggio dei playoff europei di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e in diretta streaming sui canali della Fifa, Sky Go, NOW.

CALENDARIO SORTEGGIO PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO

Giovedì 20 novembre

Ore 13.00 Sorteggio playoff qualificazioni Mondiali calcio 2026 – Diretta tv su Sky Sport 24

PROGRAMMA SORTEGGIO PLAYOFF MONDIALI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 24 (canale 200), per gli abbonati.

Diretta streaming: canali della Fifa, Sky Go, NOW.

FASCE SORTEGGIO PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI (al 18 novembre)

PRIMA FASCIA: Italia, Ucraina, Polonia, Turchia.

SECONDA FASCIA: Cechia, Slovacchia, Albania, Scozia.

TERZA FASCIA: Irlanda, Kosovo, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina.

QUARTA FASCIA: Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Galles.

POSSIBILI AVVERSARIE ITALIA (al 18 novembre)

SEMIFINALI: una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Galles.

FINALE: una delle vincente delle sfide tra squadre di seconda e terza fascia.