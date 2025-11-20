Dove vedere in tv Gottardi/Orsi Toth-Thamela/Victoria, Mondiali beach volley 2025: orario quarti, programma, streaming

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth sono in missione e si apprestano a scendere in campo nella mattinata italiana di venerdì 21 novembre per affrontare le formidabili brasiliane Thamela Coradello e Victoria Lopez nei quarti di finale dei Campionati Mondiali di beach volley 2025. Nessuna coppia azzurra (femminile o maschile) ha mai raggiunto le semifinali di una rassegna iridata, quindi si tratterebbe di un risultato storico per il movimento tricolore.

Gottardi/Orsi Toth, dopo aver chiuso la fase a gironi con un bilancio di due successi ed una sconfitta al tie-break, hanno cambiato marcia nella fase a eliminazione diretta battendo per 2-0 le temibili formazioni tedesche Müller/Tillmann e Bock/Lippmann. Il prossimo scoglio si preannuncia però ancor più complesso, perché Thamela/Victoria sono la coppia n.1 del ranking mondiale. Una vittoria a testa negli ultimi due scontri diretti: le italiane si sono imposte nella finale dell’Elite16 di Amburgo, le brasiliane ai quarti dell’Elite16 di Rio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Gottardi/Orsi Toth-Thamela/Victoria, match valevole come quarto di finale dei Mondiali di beach volley 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su VBTV (per gli abbonati) ed in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GOTTARDI/ORSI TOTH-THAMELA-VICTORIA MONDIALI BEACH VOLLEY

Venerdì 21 novembre

Ore 5.00 Gottardi/Orsi Toth vs Thamela/Victoria (quarti di finale)

PROGRAMMA GOTTARDI/ORSI TOTH-THAMELA/VICTORIA MONDIALI BEACH VOLLEY: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV.

Diretta testuale: OA Sport.