Dove vedere in tv gli Europei di ciclocross 2025: orari, programma, streaming

La stagione sta ormai per entrare nel vivo. Tutto è pronto per l’inizio degli Europei di ciclocross 2025. Middelkerke, in Belgio, è la location prescelta per ospitare, domani e domenica, la rassegna continentale di quest’anno, senza dubbio una delle più partecipate nella storia della disciplina, saranno 283 gli atleti ai nastri di partenza in rappresentanza di venticinque nazioni che si daranno battaglia nelle diverse gare.

Nelle due giornate di gara si assegneranno ben sei titoli. Ad aprire le danze, la partenza è prevista domani alle ore 11:00, sarà la prova Juniores Donne, seguita, alle ore 13, da quella dedicata alla categoria Under 23 Uomini, gara in cui sarà alla partenza Mattia Agostinacchio detentore del titolo iridato nella categoria Juniores. Il piatto forte arriverà in chiusura di giornata con l’Elite Donne, corsa in cui le ambizioni azzurre saranno affidate a Sara Casasola.

Ad inaugurare la seconda ed ultima giornata di gare sarà, alle ore 11, la prova Juniores Uomini che precederà di due ore quella Under 23 Donne. La manifestazione si concluderà con l’evento più atteso, la gara Elite Uomini, corsa in cui il belga Thibau Nys, detentore del titolo, sembra godere dei favori del pronostico. In casa Italia presenti Filippo Fontana e Federico Ceolin.

La Rai non ha previsto alcun tipo di copertura televisiva per l’evento. Sarà possibile seguire in diretta streaming, su Eurosport 2, Dazn e Discovery Plus, le gare dell’Elite donne di sabato 8 e dell’Elite uomini di domenica 9. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle due gare Elite.

PROGRAMMA EUROPEI CICLOCROSS 2025

Sabato 8 novembre

Ore 11.00 Prova Juniores Donne

Ore 13.00 Prova Under 23 Uomini

Ore 15.00 Prova Elite Donne

Domenica 9 novembre

Ore 11.00 Prova Juniores Uomini

Ore 13.00 Prova Under 23 Donne

Ore 15.00 Prova Elite Uomini

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLOCROSS IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport