Dove vedere in tv Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens nell’ultima partita della fase a gironi delle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del mondo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno incominciato il torneo di doppio con una schiacciante vittoria contro Asia Muhammad/Demi Schuurs, ma hanno poi perso in due set contro Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko. L’appuntamento è per mercoledì 5 novembre, alle ore 13.00 italiane.

Tutto si deciderà in questo scontro diretto da brividi: chi lo vince chiude il gruppo Martina Navratilova al secondo posto e si qualifica alle semifinali, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. Si preannuncia un confronto senza esclusione di colpi tra le numero 1 della Race e la quarta forza del seeding, le azzurre vogliono proseguire la propria avventura sul cemento di Riad e continuare a battagliare per la conquista del trofeo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, incontro di doppio valido per le WTA Finals. La partita sarà trasmessa in diretta tv Supertennis, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Riad sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-KUDERMETOVA/MERTENS, WTA FINALS

Mercoledì 5 novembre

Ore 13.00 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Veronika Kudermetova/Elise Mertens – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis.

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-KUDERMETOVA/MERTENS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.