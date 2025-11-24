Calcio a 5
Dove vedere in tv Eintracht Francoforte-Atalanta, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Dopo il fine settimana di rientro dalla pausa per le nazionali, dedicato ai campionati domestici, la Champions League 2025-2026 è pronta a riprendersi la scena con la 5a giornata della “Fase Campionato” del torneo.
Fra i tanti match in programma c’è anche quello che riguarda l’Atalanta del neoallenatore Raffaele Palladino, che non ha esordito nel modo migliore in Serie A andando a sbattere contro il Napoli (3-1 al Maradona per i partenopei, ndr). La “Dea” (7 punti nel cammino europeo sin qui) sarà chiamata a sfidare in trasferta, mercoledì 26 novembre, i teutonici dell’Eintracht Francoforte (4 punti).
Come seguire il match in tv? La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport, in simulcast dai canali Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252), mentre in streaming il match sarà visibile sulle piattaforme NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incrocio fra i tedeschi e i bergamaschi.
PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026
Mercoledì 26 novembre
Ore 21.00 Eintracht Francoforte-Atalanta
PROGRAMMA EINTRACHT FRANCOFORTE-ATALANTA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING
Diretta Tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)
Diretta Streaming: NOW e SkyGO
Diretta Live Testuale: OA Sport