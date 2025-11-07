Dove vedere in tv Cuneo-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Domenica 9 novembre (ore 17.00) si giocherà Cuneo-Milano, incontro valido per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ragazze di coach Stefano Lavarini scenderanno in campo dopo aver perso il big match contro Conegliano mercoledì sera e proveranno a riscattarsi in questa trasferta, fondamentale per le ambizioni di classifica del sodalizio lombardo, al momento al terzo posto a sette punti di distacco dalla capolista Conegliano.

Le piemontesi dovranno rialzarsi dal ko subito contro la neopromossa San Giovanni in Marignano. A guidare la Numia Vero Volley sarà l’opposto Paola Egonu, affiancata sul fronte offensivo dalle schiacciatrici Khalia Lanier ed Elena Pietrini,. La regia delle padrone di casa sarà nelle mani di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic. Dall’altra parte della rete spiccano Binto Diop, Jaelyn Keene e Nova Marring.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cuneo-Milano, incontro valido per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO CUNEO-MILANO, SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 9 novembre

Ore 17.00 Honda Cuneo Grana Volley vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA CUNEO-MILANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.