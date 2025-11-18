Dove vedere in tv Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 19 novembre (ore 20.00) si terrà al PalaVerde la sfida tra Conegliano e Busto Arsizio, valevole come anticipo della quattordicesima giornata della regular season della Serie A1 di volley femminile 2025-2026. Si gioca già il primo turno del girone di ritorno, perché l’Imoco volerà in Brasile a dicembre in occasione del Mondiale per club e la partita in questione non si sarebbe potuta disputare nella data prestabilita (14 dicembre).

Le Pantere hanno già affrontato Busto Arsizio il 6 ottobre nel primo match della stagione, imponendosi in trasferta alla E-Work Arena con un successo in rimonta al tie-break che ha dato il via alla sequenza di undici vittorie consecutive in campionato che vale attualmente la leadership in solitaria della classifica con 32 punti. L’Eurotek Laica UYBA occupa invece l’ottavo posto provvisorio con 12 punti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Busto Arsizio, valevole per la regular season della Serie A1 di volley femminile. L’incontro verrà trasmesso solamente in diretta streaming su DAZN e LBTV, mentre la diretta live testuale dell’evento sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO A1 VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 19 novembre

Ore 20.00 Conegliano vs Busto Arsizio

PROGRAMMA CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e LBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.