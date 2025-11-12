Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, ATP Finals 2025: orario, canale, streaming

Sarà un match del tutto ininfluente ai fini della classifica, ma utile per i 200 punti in palio nel ranking: domani, giovedì 13 novembre, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, già certi del primo posto nel Gruppo Peter Fleming, affronteranno alle Nitto ATP Finals 2025 di tennis i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, già eliminati.

Il match aprirà il programma e si giocherà a partire dalle ore 11.30: sono sei i precedenti sul circuito maggiore, con il bilancio in perfetta parità sul 3-3. Nel 2025 gli azzurri si sono imposti nella finale di Adelaide, mentre i tedeschi hanno portato a casa l’ultimo atto di Halle.

La diretta tv del match tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match degli italiani sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Giovedì 13 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia)-Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport.