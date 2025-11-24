Dove vedere in tv Bodø/Glimt-Juventus, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Siamo pronti per tuffarci in una nuova settimana di calcio europeo. Tra domani e mercoledì, infatti, vivremo l’attesissima due-giorni dedicata alla Champions League 2025-2026. La massima competizione continentale per club entra ufficialmente nella fase clou.

Siamo giunti, infatti, agli incontri valevoli per la quinta giornata della fase iniziale della Champions League e, di conseguenza, ogni vittoria o punto potrebbe fare la differenza. Lo farà sicuramente nel caso della Juventus che volerà in Norvegia dato che domani sera, martedì 25 novembre alle ore 21.00, giocherà in casa del Bodø/Glimt.

All’Aspmyra Stadion della città scandinava la formazione allenata da mister Luciano Spalletti si giocherà moltissimo in vista del possibile approdo ai play-off. I bianconeri, infatti, sono ancora fermi a 3 punti in 4 uscite e devono assolutamente dare una scossa ad una classifica che potrebbe andare a complicarsi in caso di mancato successo a Bodo.

Come seguire il match in tv? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre la DIRETTA LIVE testuale sarà garantita da OA Sport.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Martedì 25 novembre

Ore 21.00 Bodo/Glim-Juventus

PROGRAMMA BODO/GLIMT-JUVENTUS: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta Tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)

Diretta Streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live Testuale: OA Sport