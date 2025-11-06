Djokovic prosegue il cammino ad Atene. Batte Borges e conquista la semifinale

Novak Djokovic continua il suo cammino nel “torneo di casa” ad Atene. Il serbo, che con la sua società organizza questo ATP 250, ha raggiunto le semifinali dopo la vittoria nei quarti contro il portoghese Nuno Borges in due combattuti set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Djokovic affronterà ora il vincente della sfida tra il tedesco Hanfmann e l’americano Giron. Molto probabilmente Nole raggiungerà la finale, dove potrebbe esserci la sfida con Lorenzo Musetti, che sarebbe decisiva per il toscano in chiave qualificazione alle ATP Finals, a cui Djokovic comunque non ha ancora confermato la sua partecipazione.

Djokovic ha concesso solo due palle break nel corso del match, annullandole entrambe e soprattutto ha servito nove ace contro i sette del portoghese. Ottimo il rendimento con la prima per il serbo, visto che ha vinto l’86% dei punti con questo colpo, ma anche con la seconda Nole si è difeso bene (68%).

Nel primo set si è seguito l’andamento dei turni di servizio, ma comunque ci sono state occasioni per chi era in risposta. Nel secondo game Djokovic si procura una palla break, ma il dritto lo tradisce. Il serbo ne ha altre due nell’ottavo game, ma Borges si salva. La grande chance per il portoghese si materializza nel game successivo, quando si porta sul 15-40, ma non sfrutta le due palle break, con tanti rimpianti sulla seconda per un errore con il dritto. Si va al tie-break, che viene dominato da Djokovic per 7-1.

Anche in avvio di secondo set si prosegue on serve. Il momento decisivo arriva nel settimo game quando Djokovic si procura due palle break: sulla prima arriva l’errore di dritto del serbo, ma sulla seconda è Borges ad essere tradito dal rovescio. In vantaggio di un set e un break, Djokovic non concede più nulla e chiude a zero il decimo game, prendendosi il set per 6-4, staccando così il biglietto per la semifinale.