Djokovic getta ombre su Jannik Sinner: “Il caso Clostebol lo accompagnerà per tutta la carriera”

Novak Djokovic torna ad attaccare Jannik Sinner sulla vicenda Clostebol. Sembra davvero una storia infinita quella che riguarda la sospensione del tennista italiano, che ha dovuto saltare tre mesi in questa stagione e sul quale alcuni giocatori, il serbo e soprattutto l’australiano Nick Kyrgios, continuano a tornare ogni volta possibile.

Proprio il tennista di Belgrado è stato l’ultimo in ordine di tempo a riaccendere la miccia e ad alimentare ulteriormente inutili polemiche riguardanti Jannik Sinner. In un’intervista al noto giornalista britannico Piers Morgan, che uscirà integralmente nelle prossime ore su YouTube, Djokovic getta nuove ombre sul tennista italiano.

“Quella nube lo seguirà per sempre. Il caso Clostebol accompagnerà la carriera di Sinner, come il Covid accompagna la mia”. Il serbo dunque ritorna sulla vicenda doping di Sinner, con parole che comunque mettono ancora in cattiva luce il tennista italiano, quasi a far risaltare la sua colpevolezza. Ricordiamo, invece, che Djokovic venne estromesso dagli Australian Open per via della sua decisione di non vaccinarsi contro il Covid, venendo anche arrestato dalla polizia australiana.

Da capire se Sinner risponderà in questi giorni di ATP Finals e se arriveranno domande, molto probabili, da parte dei giornalisti nella prossima conferenza stampa e dopo la pubblicazione integrale dell’intervista. Quasi sicuramente Jannik deciderà di non replicare al serbo, restando concentrato sul tennis giocato e cercando, si spera, di mettersi alle spalle ancora una volta tutte le inutili illazioni.