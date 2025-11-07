Definito il calendario delle ATP Finals! Soluzione per salvare capra e cavoli in attesa di Musetti-Djokovic!

Rilasciato il calendario dei match alla Inalpi Arena di Torino di domenica 9 e lunedì 10 novembre, quando si disputeranno i primi match della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: dato che il serbo Novak Djokovic e Lorenzo Musetti domani saranno ancora impegnati ad Atene, i rispettivi match si giocheranno nella seconda giornata.

In questo modo l’Italia sarà rappresentata nella prima giornata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, mentre in singolare si disputeranno le partite di due gironi differenti, dato che Djokovic e Musetti (eventualmente) sono stati sorteggiati in raggruppamenti diversi.

La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport e Rai Sport (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now (palinsesti da definire), infine la diretta live testuale dei match degli italiani sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Domenica 9 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Marcel Granollers / Horacio Zeballos – Kevin Krawietz / Tim Puetz

Non prima delle 14.00

Carlos Alcaraz – Alex de Minaur

Non prima delle 18.00

Julian Cash / Lloyd Glasspool – Simone Bolelli / Andrea Vavassori

Non prima delle 20.30

Alexander Zverev – Ben Shelton

Lunedì 10 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Marcelo Arevalo / Mate Pavic – Joe Salisbury / Neal Skupski

Non prima delle 14.00

Novak Djokovic – Taylor Fritz

Non prima delle 18.00

Harri Heliovaara / Henry Patten – Christian Harrison / Evan King

Non prima delle 20.30

Jannik Sinner – X (Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti)

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro su Rai Sport (palinsesti da definire).

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, in chiaro su Rai Play (palinsesti da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport.