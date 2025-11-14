Definiti gli avversari di Bolelli/Vavassori alle ATP Finals: sarà rivincita degli Australian Open!

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno concluso ieri con una sconfitta ininfluente il loro percorso nella fase a gironi delle ATP Finals 2025 di Torino. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena, i due azzurri si sono dovuti arrendere ai tedeschi Tim Puetz e Kevin Krawietz al match tie-break (13-11). Un ko, come detto, che non ha cambiato la storia dal momento che i nostri portacolori già erano sicuri della qualificazione alle semifinali da primi.

Restava da capire quale sarebbe stata la coppia avversaria nel penultimo atto di scena domani. Il nome sarebbe venuto fuori dalla sfida odierna tra Harri Heliovaara/Henry Patten e Marcelo Arevalo/Mate Pavic. Il duo formato dal finlandese e dal britannico ha avuto la meglio col punteggio di 7-6 (5) 6-2 in 1 ora e 27 minuti di gioco.

Il bilancio tra gli azzurri e rivali nei precedenti è di 2-1 in favore di quest’ultimi, con l’unica affermazione di Bolelli/Vavassori nella finale di Pechino dell’anno scorso. Heliovaara/Patten si sono imposti a Wimbledon nel 2024 e soprattutto nella finale degli Australian Open di quest’anno, in una partita tiratissima conclusa sul 6-7 (16) 7-6 (5) 6-3.

Il doppio tricolore cercherà di cambiare la tendenza, da questo punto di vista, per raggiungere una finale davanti al pubblico di casa dal significato molto particolare.