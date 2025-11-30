Danilo Gallinari: “Non ho ancora finito con il basket, tornare a Milano sarebbe un sogno”

Torna a parlare del suo futuro Danilo Gallinari che, dopo l’ultima partita agli Europei con la nazionale italiana, sembra non escludere totalmente il coinvolgimento in nuovi progetti. L’ex NBA, come riportato da pianetbasket.com, ha parlato delle sue scelte extra campo affermando di non aver ancora concluso la sua parentesi con il basket, aprendo a possibili offerte.

Queste le dichiarazioni del nativo di Sant’Angelo Lodigiano: “Sto lavorando su qualcosa, non relativo al basket ma che riguarda programmi per studiare all’estero. Non ho ancora finito con il basket. Vedremo se sarà ancora parte della mia vita o meno. Sono molto legato a due città; Milano perché da lì tutto è partito, e mio padre ha giocato per molti anni. E anche Denver, ci ho giocato sette anni, tanto tempo, è la città che conosco di più, dove ho amici, e sono vicino alla franchigia dei Denver Nuggets. Ma conservo bei ricordi per tutte le squadre per cui ho giocato. Mi manca l’Italia? Amici, famiglia e cibo sono le cose che mi mancano di più. E la quarta cosa, ne parlano tutti, è la bellezza dell’Italia. Camminare per le strade”.

Sul suo possibile successore: “Ora abbiamo solo Simone Fontecchio italiano in NBA, sta tenendo l’eredità dei giocatori italiani in NBA. Penso che ci sono diversi ragazzi italiani che stanno uscendo, un nome che mi viene in mente è quello di Saliou Niang, veramente talentuoso, gioca a Bologna ai livelli più alti. Cosa serve per eccellere? Devi avere un obiettivo in mente, lavorare duramente ogni giorno, non ci sono scorciatoie. Lavorare duro paga sempre, devi sempre migliorare l’1% ogni giorno. Non è facile. Ho mai pensato di insegnare? Non so quando accadrà, ma potrebbe accadere”.

Su un possibile ritorno a Milano ha poi concluso: “Tornare a giocare a Milano? Era il mio sogno, ma non sempre i sogni diventano realtà. Perché non sono più giovane, ho 37 anni, il tempo va veloce. La mia vita ora è qui a Miami, negli USA. Ovviamente sono sempre il più grande tifoso dell’Olimpia Milano, forza ragazzi, ma non accadrà”.