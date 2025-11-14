Dakar 2026, presentato il percorso della nuova Maratona del deserto

Presentata in queste ore l’edizione 2026 della Dakar. Sarà una Maratona nel deserto con alcune novità rispetto al passato. In primis, non ci saranno due elementi critici a cui i concorrenti si erano abituati nel recente passato: la logorante tappa di 48 ore e l’ingresso nell’Empty Quarter, entrambi non presenti sul percorso che si svilupperà dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita.

Il prologo prenderà il via da Yanbu e terminerà il 13 nella stessa sede, dopo aver affrontato 7.994 chilometri in totale per le auto e 7.906 per le moto. Di questi, 4.480 chilometri saranno di speciali per le auto e 4.748 per le moto. Saranno solo quattro i giorni in cui le due categorie non condivideranno lo stesso tragitto. Il percorso prevede due tappe Marathon e la giornata di riposo è prevista il 10 gennaio a Riyadh.

Per quest’anno, l’ASO, la società organizzatrice della competizione, ha eliminato la controversa prova speciale di 48 ore: “Non c’è perché l’anno scorso abbiamo avuto qualche problema soprattutto con le auto, ma anche un po’ con le moto, soprattutto a causa della strategia, della partenza, e via dicendo. Una tappa di 48 ore non aiuta molto in questo senso“, ha spiegato il direttore di gara, David Castera.

“Quindi, l’ho eliminata. Devo vedere se riusciamo a trovare un altro modo di reinserirla più avanti. Ma abbiamo già visto che l’anno scorso si sono fermati molto alla fine delle tappe; hanno perso tempo volontariamente per partire più indietro, e così via“, ha aggiunto.

PERCORSO DAKAR 2026