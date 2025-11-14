Rally

Dakar 2026, presentato il percorso della nuova Maratona del deserto

Giandomenico Tiseo

Pubblicato

2 minuti fa

il

Dakar / IPA Sport

Presentata in queste ore l’edizione 2026 della Dakar. Sarà una Maratona nel deserto con alcune novità rispetto al passato. In primis, non ci saranno due elementi critici a cui i concorrenti si erano abituati nel recente passato: la logorante tappa di 48 ore e l’ingresso nell’Empty Quarter, entrambi non presenti sul percorso che si svilupperà dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita.

Il prologo prenderà il via da Yanbu e terminerà il 13 nella stessa sede, dopo aver affrontato 7.994 chilometri in totale per le auto e 7.906 per le moto. Di questi, 4.480 chilometri saranno di speciali per le auto e 4.748 per le moto. Saranno solo quattro i giorni in cui le due categorie non condivideranno lo stesso tragitto. Il percorso prevede due tappe Marathon e la giornata di riposo è prevista il 10 gennaio a Riyadh.

Per quest’anno, l’ASO, la società organizzatrice della competizione, ha eliminato la controversa prova speciale di 48 ore: “Non c’è perché l’anno scorso abbiamo avuto qualche problema soprattutto con le auto, ma anche un po’ con le moto, soprattutto a causa della strategia, della partenza, e via dicendo. Una tappa di 48 ore non aiuta molto in questo senso“, ha spiegato il direttore di gara, David Castera.

Quindi, l’ho eliminata. Devo vedere se riusciamo a trovare un altro modo di reinserirla più avanti. Ma abbiamo già visto che l’anno scorso si sono fermati molto alla fine delle tappe; hanno perso tempo volontariamente per partire più indietro, e così via“, ha aggiunto.

PERCORSO DAKAR 2026

Data Partenza Arrivo Tappa Totale Km Prova speciale (SS)
03/01 (sabato) Yanbu Yanbu Prologo 98 23
04/01 (Domenica) Yanbu Yanbu Tappa 1 518 305
05/01 (lunedì) Yanbu AlUla Tappa 2 504 400
06/01 (martedì) AlUla AlUla Tappa 3 666 422
07/01 (mercoledì) AlUla Bivacco Tappa 4 (Marathon) 492 / 526 417 / 451
08/01 (giovedì) Bivacco Ha’il Tappa 5 (Marathon) 417 / 428 356 / 372
09/01 (venerdì) Ha’il Riyadh Tappa 6 920 331
10/01 (sabato) Giornata di riposo a Riyadh
11/01 (domenica) Riad Wadi Ad-Dawasir Tappa 7 876 462
12/01 (lunedì) Wadi Ad-Dawasir Wadi Ad-Dawasir Tappa 8 717 481
13/01 (martedì) Wadi Ad-Dawasir Bivacco Tappa 9 (Marathon) 540 / 531 418 / 410
14/01 (mercoledì) Bivacco Bisha Tappa 10 (Marathon) 417 / 469 371 / 421
15/01 (giovedì) Bisha Al Henakiyah Tappa 11 882 347
16/01 (venerdì) Al Henakiyah Yanbu Tappa 12 718 310
17/01 (sabato) Yanbu Yanbu Tappa 13 (finale) 141 105
Argomenti correlati:
Exit mobile version