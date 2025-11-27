Curling: Svezia e Scozia si giocheranno l’oro agli Europei femminili. Battute Norvegia e Svezia

Arriva il primo responso di peso dal ghiaccio di Lohja, località finlandese che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2025 di curling. La Finale del torneo femminile vedrà fronteggiarsi infatti la Svezia e la Scozia, abili a battere in semifinale rispettivamente la Norvegia e la Svizzera.

Ma andiamo con ordine. Le svedesi si sono imposte di misura con il risultato di 6-7 al termine di una splendida battaglia di fatto decisa al penultimo atto quando, in svantaggio sul 5-4, Hasselborg e compagne ribaltano completamente la situazione mettendo a referto tre sigilli condendo soltanto poi un solo punto alle avversarie.

Più agevole il successo della Scozia, compagine che ha cambiato passo a partire dalla terza ripresa, complice i primi due punti segnati immediatamente seguiti da una mano rubata da un timbro. Il copione si ripeterà poi al settimo, stavolta con due punti che hanno consentito al team guidato da Rebecca Morrison di chiudere i giochi con un buon vantaggio, fermando il tabellino sul 5-8.

Domani, venerdì 28 novembre, si giocherà alle 13:00 la finalina per il bronzo tra Norvegia e Svizzera. Sabato, alle 9:00, sarà invece il momento del gold medal match tra Svezia e Scozia.