Curling, l’Italia sbatte contro il muro della Svizzera: Constantini e compagne ko agli Europei

L’Italia ha perso contro la Svizzera per 8-4 nella seconda partita degli Europei 2025 di curling femminile: dopo il successo sofferto ottenuto questa mattina contro la poco quotata Lituania, le azzurre sono crollate al cospetto delle Campionesse d’Europa e vice campionesse del mondo. Occorre precisare che il quartetto elvetico era privo di due stelle: la skip Silvana Tirinzoni e la forte Alina Puetz, due punti di riferimenti dei grandi trionfi degli ultimi anni.

Stefania Constantini e compagne sono state brave a rimanere attaccate alle rivali nei primi otto end, ma nel finale sono crollare in maniera netta in quello che era uno scontro diretto importante in ottica classifica generale. La nostra Nazionale occupa la terza posizione con un successo alle spalle proprio delle rossocrociate e della Danimarca, ma siamo soltanto all’inizio del round robin a dieci squadre che promuoverà alle semifinali le prime quattro classificate.

Le azzurre torneranno sul ghiaccio domani (domenica 23 novembre, ore 13.00) per affrontare la Norvegia: servirà tornare alla vittoria per inseguire con più convinzione il passaggio del turno e proseguire la caccia a una medaglia nella rassegna continentale che precede di due mesi abbondanti le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

CRONACA ITALIA-SVIZZERA EUROPEI CURLING

La skip Stefania Constantini, la third Elena Mathis, la second Angela Romei, la vice Giulia Zardini Lacedelli hanno optato per una mano nulla iniziale e sono poi riuscite a marcare un punto nel secondo end. Corrie Huerlimann e compagne hanno prontamente reagito, pareggiando i conti nella terza frazione e poi allungando nel quarto parziale, strappando la mano in maniera perentoria (2-1).

Le azzurre hanno replicato allo stesso modo: punto di carattere nella quinta sessione (2-2 all’intervallo) e poi mano rubata al ritorno sul ghiaccio, per un buon 3-2 che fa ben sperare. Il gioco del quartetto tricolore perde un po’ di potenziale, si fa imbrigliare dalla maglia complessa ordita dalle rivali e le elvetiche marcano due punti di notevole fattura che valgono il 4-3.

Constantini e compagne riescono a impattare i conti nell’ottavo end (4-4), ma poi vanno in apnea e soffrono la verve delle avversarie dopo due ore di gioco molto equilibrato: la Svizzera si issa sul 6-4 e poi è impeccabile nell’ultimo end, dove le azzurre non riescono a sfruttare il vantaggio nel martello, il tiro finale della nostra skip si infrange sulle guardie elvetiche, mano rubata da due punti e conti chiusi (8-4).

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Svezia vs Scozia 7-6

Danimarca vs Turchia 6-4

Norvegia vs Cechia 7-4

Lituania vs Germania 8-5

Svizzera vs Italia 8-4

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1. Danimarca 2 vittorie

1. Svizzera 2 vittorie

3. Italia 1 vittoria

3. Germania 1 vittoria

3. Lituania 1 vittoria

3. Norvegia 1 vittoria

3. Svezia 1 vittoria

3. Turchia 1 vittoria

9. Scozia 0 vittorie

9. Cechia 0 vittorie