Curling, l’Italia regola la Danimarca agli Europei: ora un trittico micidiale per inseguire le semifinali

L’Italia ha sconfitto la Danimarca con il punteggio di 7-5 e ha infilato la quinta vittoria agli Europei maschili di curling, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha sofferto più del previsto contro un avversario ancora incapace di conquistare la prima affermazione in questa rassegna continentale e si è fatta trascinare all’ultimo end con un minimo vantaggio, ma per fortuna la mano non ha tremato nel momento decisivo ed è così arrivata una gioia per il quartetto tricolore.

Joel Retornaz e compagni sorridono nuovamente dopo la vittoria di ieri sera contro la Polonia, rimanendo in piena corsa per la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. Il quartetto tricolore occupa infatti il secondo posto in classifica generale con cinque successi e una sconfitta, alle spalle dell’imbattuta Scozia (6-0). Il cammino verso la fase a eliminazione diretta è però ancora molto lungo e servirà macinare ancora dei risultati.

A decidere le sorti del Bel Paese, che si è presentato in terra nordica con il chiaro obiettivo di battagliare per le medaglie, saranno le prossime tre partite: mercoledì 26 novembre sono previsti i testa a testa con la Svezia (ore 08.00) e la Svizzera (ore 18.00), mentre giovedì è in programma l’incrocio con la Scozia (ore 13.00). All’orizzonte ci sono dunque tre big assolute della specialità, servirà almeno un successo per sperare concretamente di proseguire il cammino (meglio due per evitare delle beffe, come successo dodici mesi fa).

CRONACA ITALIA-DANIMARCA EUROPEI CURLING

Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice Mattia Giovanella incominciano l’incontro in maniera accorta e con un gioco ordinato, composto e pulito riescono a mettere a segno il primo punto. Una prima svolta arriva nel secondo end, quando il quartetto tricolore riesce a mettere seriamente in difficoltà Jacob Schmidt e compagni, costringendo gli avversari a un ultimo tiro complesso e strappando la mano per il 2-0.

La formazione nordica accorcia le distanze grazie al punto siglato nella terza frazione, poi arriva il classico botta e risposta: due punti a testa tra quarto e quinto end, così l’Italia va all’intervallo in vantaggio per 4-3. Al ritorno sul ghiaccio è la nostra Nazionale a spingere sull’acceleratore e costruisce un bel castello, che viene premiato con due punti per il 6-3. La Danimarca è in difficoltà e fatica ad affondare concretamente il colpo, optando per una mano nulla nel settimo gioco.

Si entra nella fase calda del confronto e la formazione nordica riesce a portare a casa un punto che tiene viva la partita (6-4). Gli azzurri tremano un po’ e si fanno strappare la mano, anche se limitano i danni a un solo punto subito e si presentano all’ultimo end avanti di una lunghezza (6-5) e con il vantaggio dell’ultimo tiro. Retornaz e compagni decidono di giocare colpo su colpo, l’ultimo tiro è facilissimo, si piazza la stone e si porta a casa il punto decisivo.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Svizzera vs Austria 10-2

Italia vs Danimarca 7-5

Svezia vs Polonia 8-4

Scozia vs Norvegia 7-4

Germania vs Cechia 9-6

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1. Scozia 6 vittorie

2. Italia 5 vittorie

2. Svezia 5 vittorie

4. Svizzera 4 vittorie

5. Polonia 3 vittorie

5. Germania 3 vittorie

7. Cechia 2 vittorie

7. Norvegia 2 vittorie

9. Austria 0 vittorie

9. Danimarca 0 vittorie