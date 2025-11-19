Curling, l’Italia punta in alto agli Europei: Retornaz e compagni lanciano la volata olimpica

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di curling, che andranno in scena sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) dal 22 al 29 novembre. La Nazionale maschile punta a riscattare l’opaca prestazione offerta dodici mesi fa, quando si fermò al sesto posto nel round robin con un record di sei vittorie e tre sconfitte, non riuscendo ad accedere alle semifinali. Il quartetto tricolore fece peggio in primavera ai Mondiali, chiudendo in decima posizione con uno score negativo (cinque affermazioni e sette ko).

L’obiettivo è quello di rialzare la testa e ottenere un risultato di rilievo, in modo da guardare con più ottimismo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre mesi. D’altronde questa squadra ha dimostrato di potersi togliere grandi soddisfazioni a livello internazionale, a cominciare dai bronzi continentali del 2021 e del 2022 e dai bronzi iridati del 2022 e del 2024. Previsto un round robin con altre nove squadre, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali.

Le rivali di riferimento saranno Scozia, Svezia, Germania e Svizzera. L’Italia è reduce da qualche altalenante prestazione nei tornei dello Slam, tra cui la recente sconfitta nel tie-breaker del Kioti Tahoe contro i canadesi del Team McEwen. Si ripartirà con l’ormai consueta formazione guidata dallo skip Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella.