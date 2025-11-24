Curling
Curling, l’Italia piega la resistenza della Polonia e fa un passo importante verso la semifinale
Prosegue a vele spiegate il cammino della Nazionale maschile di curling, impegnata in questi giorni a Lohja, teatro dei Campionati Europei 2025. Dopo il successo contro la Germania, gli azzurri, infatti, hanno battuto per 9-6 la Polonia in occasione del quinto match valido per il round robin, confermando il piazzamento nelle parti alte della classifica.
Movimentato l’inizio della disputa, con i polacchi che, di mano, mettono subito a referto due punti, salvo poi subirne tre dai nostri portacolori, bravi a costruire la manovra con una doppia bocciata di Mosaner. Gli avversari pareggiano poi il conto nel terzo end, ma gli azzurri tuttavia effettuano il controsorpasso nel quarto con due timbri facili sapientemente segnati da Retornaz a seguito di un liscio di Stych col suo ultimo tentativo.
Tuttavia a metà gara il match cambia: la Polonia, infatti, prima accorcia le distanze marcando un punto, poi ruba la mano alla sesta ripresa, sfruttando il mancato take out del nostro skip. Sul 5-5 la compagine tricolore, però, non si scompone, anzi, capisce il momento e sferra l’attacco decisivo.
Nel settimo round, non a caso, Retornaz coglie appieno la possibilità di lasciare due stone a punto, portando il parziale sul 7-5, preludio di una preziosissima mano rubata da due che dà avvio alla fuga. Spalle al muro, i rivali reagiscono come possono non andando però oltre il singolo sigillo nel penultimo atto, arrendendosi anzitempo.
Al momento l’Italia occupa la seconda posizione nel round robin, appaiata alla Svezia, vantando quattro vittorie ed una sconfitta. Domani, martedì 25 novembre, è in programma la sfida contro la Danimarca, con cui si potrebbe mettere al sicuro un posto per le semifinali.