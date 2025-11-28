Curling, l’Italia perde con la Svizzera e si giocherà il bronzo europeo. Prosegue il “tabù semifinale”

La Nazionale italiana maschile di curling è arrivata ad un passo dalla finale per l’oro ai Campionati Europei 2025 di Lohja (in Finlandia), cedendo solamente all’ultimo tiro del decimo end contro la Svizzera proprio come era avvenuto un paio di giorni fa durante il round robin. Gli Azzurri avranno comunque la possibilità di giocarsi il bronzo stasera (ore 18.00) nello spareggio con la temibile Scozia oro mondiale in carica guidata dal fenomenale skip Bruce Mouat.

Considerando il livello degli avversari, il rischio di rimanere fuori dal podio per la terza edizione consecutiva della rassegna continentale è molto alto per il team capitanato da Joel Retornaz. In ogni caso la compagine azzurra deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con la prima Finale in un grande evento con in palio le medaglie (Europei, Mondiali e Olimpiadi).

In campo maschile, l’Italia non ha mai raggiunto l’ultimo atto di un Europeo e ha rimediato quest’oggi la decima sconfitta di fila in semifinale (diventano 13 se si aggiungono i Mondiali). In passato il movimento tricolore è stato capace di aggiudicarsi il bronzo continentale in quattro occasioni (1979, 2018, 2021, 2022) oltre ai terzi posti conquistati da Amos Mosaner e compagni nelle rassegne iridate del 2022 e del 2024.

Il sogno a questo punto sarebbe quello di sfatare il tabù della semifinale nel momento più appropriato, sul ghiaccio di Cortina in occasione del torneo olimpico che si disputerà a febbraio 2026, per giocare la prima finale di sempre in un grande evento riservato alle nazionali (escludendo quindi i vari Slam) in occasione delle Olimpiadi in casa.