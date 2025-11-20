Curling, l’Italia insegue la medaglia agli Europei: Constantini e compagne viaggiano verso le Olimpiadi

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di curling, che andranno in scena sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) dal 22 al 29 novembre. La Nazionale femminile ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia: dopo l’argento conquistato nel 2023 e la quarta piazza dello scorso anno, le azzurre punteranno al podio in modo da lanciare la volata verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nel miglior modo possibile.

Il quartetto tricolore ripartirà dal poco brillante decimo posto della scorsa primavera ai Mondiali (giunto dopo l’ottima quarta piazza dell’edizione precedente). Previsto un round robin con altre nove squadre, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. Si ripartirà con l’ormai consueta formazione guidata dalla skip Stefania Constantini, accompagnata da Elena Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, mentre la riserva sarà Marta Lo Deserto.

La Svizzera non sarà la squadra da battere perché le Campionesse del Mondo saranno senza la loro abituale skip Silvana Tirinzoni e punteranno sulla novità Corrie Huerlimann. I favori del pronostico sembrano pendere dalla parte della Svezia di Anna Hasselborg, ma attenzione anche alla Danimarca di Madeleine Dupont, alla Scozia di Sophie Jackson e alla Norvegia di Marianne Roervik, senza sottovalutare la Germania di Sara Messenzehl.