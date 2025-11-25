Curling, l’Italia femminile regola la Germania agli Europei e rimane aggrappata alla speranza di semifinale

L’Italia è tornata alla vittoria agli Europei 2025 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia): dopo la sconfitta inattesa di questa mattina contro la poco quotata Turchia, le azzurre erano obbligate a battere la Germania per mantenere vive le già flebili speranze di accedere alla fase a eliminazione diretta.

La nostra Nazionale rimane matematicamente in corsa per proseguire la propria avventura continentale dopo la fase a gironi grazie all’affermazione conseguita contro le tedesche con il punteggio di 5-3, ma la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre, resta comunque molto complicata.

Stefania Constantini e compagne sono state brave in avvio di incontro, mettendo a segno un punto in apertura e poi strappando la mano: un micidiale uno-due che ha costretto le rivali a inseguire per tutto l’incontro, rivelatosi comunque molto combattuto e intenso. L’Italia ha così conquistato la terza vittoria nel torneo, a fronte di quattro sconfitte, e risale al sesto posto in classifica insieme alla Lituania.

Al comando la Svezia (6-0) seguita da Danimarca e Norvegia (5-2), poi Svizzera e Turchia (4-3). Nei fatti il quartetto tricolore dovrà vincere le prossime due partite (contro la Danimarca mercoledì 26 novembre alle ore 13.00 e contro la Cechia giovedì 27 novembre alle ore 08.00) e sperare in qualche incastro favorevole negli altri incontri per approdare alle semifinali.

LA CRONACA DI ITALIA-GERMANIA

La skip Stefania Constantini, la third Elena Mathis, la second Angela Romei e la vice Giulia Zardini Lacedelli hanno incominciato il confronto con la massima accortezza, contenendo le sbavature e sfruttando gli spiragli offerti dalle avversarie, mettendole in difficoltà appena ne hanno avuto la possibilità: un punto nel primo end e poi mano strappata nella seconda frazione, in modo da issarsi sul 2-0 e mettere pressione alle rivali.

Sara Mezzenzehl e compagne hanno accorciato le distanze nel terzo parziale (2-1), poi è definitivamente salito in cattedra il quartetto tricolore: mano nulla, punto di fino nel quinto end e poi mano strappata nel sesto gioco, in modo da volare sul 4-1. Il margine è comunque contenuto e la Germania non molla, siglando la marcatura che vale il 2-4 e rendendo combattuto il finale di un incontro dal punteggio basso e dalle poche segnature.

Il martello torna alle azzurre, che optano per una mano nulla e poi costruiscono un bel gioco, mettendo le rivali alle corde e riuscendo a mettere a segno il punto che assicura il 5-2. Il vantaggio di tre punti è rassicurante alla vigilia dell’ultimo end, anche se la Germania ha il vantaggio dell’ultimo e potrebbe cercare il grande colpaccio, ma porta a casa soltanto un punto e l’Italia può sorridere per 5-3.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Scozia vs Cechia 7-3

Italia vs Germania 5-3

Danimarca vs Lituania 8-4

Turchia vs Svizzera 8-5

Svezia vs Norvegia 7-4

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1. Svezia 6 vittorie

2. Danimarca 5 vittorie

2. Norvegia 5 vittorie

4. Svizzera 4 vittorie

4. Turchia 4 vittorie

6. Italia 3 vittorie

6. Lituania 3 vittorie

6. Scozia 3 vittorie

9. Germania 2 vittorie

10. Cechia 0 vittorie