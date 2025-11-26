Curling, l’Italia batte la Svezia agli Europei: strappata la mano a Edin al decimo end! Semifinale ipotecata

L’Italia ha firmato un’autentica impresa agli Europei di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia): hanno sconfitto la Svezia del fenomeno Niklas Edin, uno dei giocatori più forti della storia. Sono riusciti nell’impresa di annichilire il Campione Olimpico di Pechino 2022, nonché sette volte Campione del Mondo e d’Europa, strappandogli la mano nel decimo end (complice anche un’imprecisione dello scandinavo), con una marcatura da due punti che entrerà nella storia del movimento tricolore.

La nostra Nazionale si è imposta con il punteggio di 6-4 e ha conquistato la sesta vittoria in questa rassegna continentale su sette incontri disputati, rafforzando il secondo posto in classifica generale alle spalle dell’imbattuta Scozia (7-0) e restando davanti a Svizzera (5-2), Svezia (5-2) e Germania (4-3). Gli azzurri hanno così compiuto un passo fondamentale verso la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.

L’Italia non ha ancora matematicamente staccato il pass per la fase a eliminazione diretta, ma soltanto un decisamente complicato incastro di risultati potrà privare Joel Retornaz e compagni dell’approdo ai match che assegneranno le medaglie. Il quartetto tricolore tornerà sul ghiaccio alle ore 18.00 odierne per fronteggiare la Svizzera, mentre domani (giovedì 27 novembre, ore 13.00) ci sarà la chiusura del round robin contro la Scozia.

LA CRONACA DI ITALIA-SVEZIA

Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman e il vice Mattia Giovanella riescono a marcare con profitto Niklas Edin e compagni nel primo end, che si chiude con un mano nulla. Le due squadre mettono rispettivamente a segno un punto nelle due frazioni seguenti (1-1), poi sono gli scandinavi a carburare e a portarsi in vantaggio con un gioco lineare e pulito (2-1). Il quartetto tricolore opta per una mano nulla, restando sotto di un punto all’intervallo (1-2).

Al ritorno sul ghiaccio, però, la nostra Nazionale alza i colpi e imbastisce un buon castello che mette seriamente in difficoltà gli scandinavi. Retornaz approfitta della situazione e con un buon ultimo tiro mette a segna i due punti che permettono agli azzurri di operare il sorpasso (3-2). Nella frazione successiva la Svezia riesce a pareggiare i conti (3-3) e nell’ottavo end emerge l’enorme caratura tecnica di uno dei giocatori più forti della storia, che riesce a strappare la mano di forza.

Edin e compagni portano a casa un punto pesantissimo e si issano sul 4-3, ma l’Italia non demorde nel momento più critico e marca il punto del pareggio (4-4). Si va al decimo end ed è la Svezia ad avere il vantaggio dell’ultimo tiro, ma Edin commette una sbavatura, Retornaz e compagni ne approfittano, rubano la mano, mettono a segno addirittura due punti e conquistano una vittoria stellare che vale una seria ipoteca sulla semifinale.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Germania vs Austria 8-2

Svizzera vs Danimarca 9-3

Scozia vs Polonia 7-2

Cechia vs Norvegia 6-4

Italia vs Svezia 6-4

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1. Scozia 7 vittorie

2. Italia 6 vittorie

3. Svizzera 5 vittorie

3. Svezia 5 vittorie

5. Germania 4 vittorie

6. Cechia 3 vittorie

6. Polonia 3 vittorie

8. Norvegia 2 vittorie

9. Austria 0 vittorie

9. Danimarca 0 vittorie