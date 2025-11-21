Curling, le favorite agli Europei femminili. Svizzera senza due capisaldi, l’Italia spera di ritornare in alto

La Svizzera sarebbe la naturale favorita sul fronte femminile agli Europei 2025 di curling, che si disputeranno sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) dal 22 al 29 novembre, ma la compagine elvetica sarà priva di due stelle: la skip Silvana Tirinzoni e la forte Alina Paetz, due elementi che hanno contribuito alla conquista degli enormi risultati delle ultime stagioni, tra cui il sigillo continentale e l’argento iridato della passata annata agonistica.

Per l’occasione si ripartirà dalla skip Corrie Huerlimann, Marina Loertscher, Stefanie Berset e Celine Schwizgebel: le incognite sono molteplici, vedremo in corso d’opera se le elvetiche potranno puntare a qualcosa di concreto. Inevitabilmente salgono le quotazioni della Svezia guidata dalla talentuosa Anna Hasselborg e della Scozia di Sophie Jackson, che lo scorso anno completarono il podio europeo alle spalle della Svizzera.

La stessa Italia di Stefania Constantini sarà molto ambiziosa e ha tutte le carte in regola per puntare molto in alto, mentre la Germania di Sara Messenzehl, la Danimarca di Madeleine Dupont e la Norvegia di Marianne Roervik potrebbero essere delle outsider. Più attardata nel pronostico la Cechia di Anna Kubeskova, mentre la Turchia e la Lituania dovrebbero essere le cenerentole del torneo.