Curling
Curling, le azzurre si arrendono alla Svezia in sette end. Terza sconfitta agli Europei
Non ingrana il cammino della Nazionale di curling femminile, attualmente impegnata ai Campionati Europei 2025 in quel di Lohja (Finlandia). La squadra italiana è infatti uscita con le ossa rotte dal match contro l’iper competitiva Svezia, arrendendosi in sette end con il sonoro risultato di 3-7 e rimanendo distante dalla zona play-off.
Partenza contratta per le azzurre che, dopo una serie di bocciate e contro bocciate, con il martello in mano si accontentano del singolo punto nell’end inaugurale. Meglio le scandinave nella seconda ripresa, abili a confezionare un attacco che porta in dote ben tre sigilli. La storia si ripete poi nel terzo turno, con Stefania Constantini e compagne che non riescono ad andare oltre la singola unità.
La disputa si indirizzerà in favore delle svedesi a partire dal quarto round, momento in cui le avversarie prendono totalmente il comando delle operazioni prima mettendo a referto un timbro e poi rubando la mano per due volte consecutive, complice rispettivamente un errore nell’ultimo rilascio di Constantini e una davvero pregevole tattica d’attacco che permette ad Hasselborg di strappare altri due punti, scappando così sul 2-7.
Spalle al muro la compagine tricolore è costretta a cercare di raddrizzare una sfida ormai a senso unico. Ma dopo aver segnato un solo punto al settimo end, le nostre ragazze decidono di alzare bandiera bianca salutando l’incontro in netto anticipo. Domani, martedì 25 novembre, le azzurre sfideranno la Turchia e la Germania.